كشف الإعلامي أحمد شوبير، أخر المستجدات داخل نادي الزمالك، وحقيقة استقالة حسين لبيب رئيس النادي، بعد جلسته مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

قال "شوبير"، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الوزير لم يجتمع مع حسين لبيب يوم الاثنين بل الاجتماع كان يوم الأحد، والحديث بين الطرفين كان يخص أزمات الزمالك ومستجدات أرض أكتوبر وعن محاولة إيجاد حلول".

وأكمل: "في وسط الكلام لبيب عبر عن حزنه وغضبه وضيقه لما يمر به الزمالك لكنه لم يقدم استقالته".

وأوضح: "حسين لبيب بالفعل قام بتفويض هشام نصر مسؤولية النادي ولكن في الفترة التي كان فيها لبيب مريضًا".

وأضاف: "مجلس إدارة الزمالك يعمل بجد من أجل التخلص من أزمات النادي سريعًا، إذا المجلس وصل إلى قناعة بأنهم غير مستعدين لحل الأزمات، فالمجلس سيقوم بتقديم استقالة جماعية ولن تكون الاستقالة فردية"..

وعن مفاوضات الزمالك مع موسيماني، قال: "موسيماني لم يتفاوض مع الزمالك على الإطلاق، فيريرا مستقر حتى تلك اللحظة ومستمر مع الزمالك بشكل طبيعي، وإذا رحل عن الأبيض فلن يكون البديل موسيماني إطلاقًا".