إصابة ميدو جابر بتمزق في الرباط الخارجي للركبة

كتب : محمد القرش

11:33 م 28/10/2025

ميدو جابر لاعب النادي المصري

أعلن النادي المصري البورسعيدي إصابة لاعب الفريق، ميدو جابر، للإصابة بتمزق من الدرجة الثانية في الرباط الخارجي للركبة اليسرى.

وجاء بيان النادي والذي أوضح خلاله الحالة الصحية للاعب، كالتالي: "أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي خضع لها ميدو جابر نجم خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري إصابة اللاعب بتمزق من الدرجة الثانية في الرباط الخارجي للركبة اليسرى".

واختتم البيان: "وهو ما يستلزم خضوع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف خلال الفترة القادمة مع مناظرة حالته بشكل دوري حتى يتم التأكد من مدى تماثله التام للشفاء وبالتالي عودته للتدريبات الجماعية للفريق ومن ثم مشاركته في المباريات".

