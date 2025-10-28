استدعاء لاعب الزمالك إلى منتخب كينيا

سارة عصام تكشف لمصراوي موقفها من العودة للدوري المصري

كتبت-هند عواد:

استدعى منتخب كينيا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بارون أوشينج، لمعسكر نوفمبر.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب كينيا، قائمته لمعسكر نوفمبر، الذي يخوض خلاله مباراتين وديتين في مدينة أنطاليا بتركيا، ضد مدغشقر وجزر القمر، يومي 14 و 17 أو 18 نوفمبر.

وأعاد بارون أوشينج نشر صورة قائمة منتخب بلاده، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "إنه لفخر كبير".

