الدوري المصري

بتروجت

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
22:45

فيورنتينا

الدوري الفرنسي

لوريان

- -
21:00

باريس سان جيرمان

الدوري الفرنسي

نانت

- -
23:05

موناكو

جميع المباريات

استدعاء لاعب الزمالك إلى منتخب كينيا

كتب : هند عواد

11:25 م 28/10/2025
    استدعاء بارون أوشينج لمنتخب كينيا (4)
    استدعاء بارون أوشينج لمنتخب كينيا (5)
    استدعاء بارون أوشينج لمنتخب كينيا (6)
    استدعاء بارون أوشينج لمنتخب كينيا (7)
    استدعاء بارون أوشينج لمنتخب كينيا (3)
    استدعاء بارون أوشينج لمنتخب كينيا (9)
    استدعاء بارون أوشينج لمنتخب كينيا (10)
    استدعاء بارون أوشينج لمنتخب كينيا (8)
    استدعاء بارون أوشينج لمنتخب كينيا (2)

كتبت-هند عواد:

استدعى منتخب كينيا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بارون أوشينج، لمعسكر نوفمبر.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب كينيا، قائمته لمعسكر نوفمبر، الذي يخوض خلاله مباراتين وديتين في مدينة أنطاليا بتركيا، ضد مدغشقر وجزر القمر، يومي 14 و 17 أو 18 نوفمبر.

وأعاد بارون أوشينج نشر صورة قائمة منتخب بلاده، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "إنه لفخر كبير".

اقرأ أيضًا:

"تركيزنا على السوبر".. على ماهر يكشف حقيقة رحيله من سيراميكا كليوباترا

هل يرحل أرني سلوت عن ليفربول؟.. فابريزيو رومانو يرد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب كينيا نادي الزمالك بارون أوشينج

