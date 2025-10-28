مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
20:30

نابولي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الأخدود

- -
18:10

الهلال

الدوري الإيطالي

أتالانتا

- -
22:45

ميلان

"تركيزنا على السوبر".. على ماهر يكشف حقيقة رحيله من سيراميكا كليوباترا

كتب : محمد خيري

04:24 م 28/10/2025

علي ماهر

علق علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، على أخبار رحيله عن تدريب الفريق من أجل تولي مهمة تدريب الاتحاد الليبي.

وقال علي ماهر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور: "الرحيل عن سيراميكا كليوباترا وتولي تدريب الاتحاد الليبي؟ بالتأكيد سمعت كلام كثير ولكنني لا أركز في هذا الكلام".

وأضاف: "لدينا مباراة هامة أمام بتروجت في دوري نايل ونركز عليها حاليًا، ومن ثم السوبر المصري المصري الذي سيقام في دولة الإمارات العربية المتحدة الشهر المقبل".

وانتشرت بعض الأقاويل في الفترة الماضية، تفيد باقتراب علي ماهر من تدريب فريق الاتحاد الليبي، وترك نادي سيراميكا كليوباترا، وهو ما نفاه النادي والمدرب أيضا.

علي ماهر سيراميكا كليوباترا تدريب الاتحاد الليبي

