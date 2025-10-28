بعد تأكد إيقافه.. من يعوض غياب دونجا في بطولة السوبر؟

إجراء صارم من الأهلي بسبب إمام عاشور.. ما علاقة اللاعبين وتوروب؟

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الأهلي وبتروجيت في الجولة الـ12 من الدوري المصري.

ويقود المباراة تحكيميًا، الحكم محمود بسيوني ويعاونه كل من يوسف البساطي وخالد حسين و الحكم الرابع جلال أحمد.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أرقام محمود بسيوني مع فريقي الأهلي وبتروجيت كالتالي:

تعد مباراة الغد، هي الأولي التي يديرها محمود بسيوني لأي من الفريقين في الموسم الحالي.

وسبق وأن أدار بسيوني للأهلي 13 مباراة من قبل، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 11 منها وتعادل مرتين.

وأدار بسيوني 10 مباريات من قبل لفريق بتروجت، وحقق الفريق البترولي الفوز في 3 منها، وتعادل مرتين مقابل 5 هزائم.

موعد مباراة بتروجت والأهلي

الأهلي سيحل ضيفًا على نظيره بتروجت عند الثامنة من مساء يوم غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري.

اقرأ أيضًا:

"لاستفزاز الزمالك؟".. عضو مجلس إدارة الأهلي يكشف كواليس ضم زيزو

"بلغ مدير الكرة".. شبانة يكشف طلب مفاجئ من توروب بشأن أحمد عبدالقادر



