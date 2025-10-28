مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس خادم الحرمين الشريفين

النصر

- -
21:00

الاتحاد

كأس خادم الحرمين الشريفين

الأخدود

- -
18:10

الهلال

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
20:30

نابولي

جميع المباريات

إعلان

فأل خير.. ماذا يفعل الأهلي تحت صافرة محمود بسيوني حكم مباراته أمام بتروجت؟

كتب- محمد عبدالهادي:

12:20 م 28/10/2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    الأهلي ضد بتروجيت
  • عرض 18 صورة
    مباراة الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 18 صورة
    مباراة الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 18 صورة
    مباراة الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 18 صورة
    مباراة الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 18 صورة
    لاعبي الأهلي
  • عرض 18 صورة
    لاعبي الأهلي
  • عرض 18 صورة
    لاعبي الأهلي
  • عرض 18 صورة
    لاعبي الأهلي
  • عرض 18 صورة
    لاعبي الأهلي
  • عرض 18 صورة
    لاعبي الأهلي
  • عرض 18 صورة
    لاعبي الأهلي
  • عرض 18 صورة
    لاعبي الأهلي
  • عرض 18 صورة
    لاعبي الأهلي
  • عرض 18 صورة
    لاعبي الأهلي
  • عرض 18 صورة
    لاعبي الأهلي
  • عرض 18 صورة
    لاعبي الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الأهلي وبتروجيت في الجولة الـ12 من الدوري المصري.

ويقود المباراة تحكيميًا، الحكم محمود بسيوني ويعاونه كل من يوسف البساطي وخالد حسين و الحكم الرابع جلال أحمد.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أرقام محمود بسيوني مع فريقي الأهلي وبتروجيت كالتالي:

تعد مباراة الغد، هي الأولي التي يديرها محمود بسيوني لأي من الفريقين في الموسم الحالي.

وسبق وأن أدار بسيوني للأهلي 13 مباراة من قبل، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 11 منها وتعادل مرتين.

وأدار بسيوني 10 مباريات من قبل لفريق بتروجت، وحقق الفريق البترولي الفوز في 3 منها، وتعادل مرتين مقابل 5 هزائم.

موعد مباراة بتروجت والأهلي

الأهلي سيحل ضيفًا على نظيره بتروجت عند الثامنة من مساء يوم غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري.

اقرأ أيضًا:
"لاستفزاز الزمالك؟".. عضو مجلس إدارة الأهلي يكشف كواليس ضم زيزو

"بلغ مدير الكرة".. شبانة يكشف طلب مفاجئ من توروب بشأن أحمد عبدالقادر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي محمود بسيوني بتروجت الأهلي وبتروجت حكم مباراة الأهلي وبتروجت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

منع سير التوك توك نهائيًا في شوارع القاهرة الرئيسية
7 إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد "متكرر" من كارت عداد الكهرباء
"فيتش" تتوقع خفض المركزي الفائدة 1% بآخر اجتماعين بـ2025.. و10.25% في 2026
فيديوهات وصور.. مشاهد مرعبة ومجازر الدعم السريع في الفاشر
بعد سرقة 183 مليون كلمة مرور.. تحذير عاجل لمستخدمي Gmail