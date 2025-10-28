كشف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إيهاب الكومي، كواليس قرار إيقاف لاعب الزمالك نبيل عماد "دونجا" من المشاركة في السوبر المصري.

وقال الكومي في تصريحات لقناة "cbc" مساء أمس الإثنين:"غير صحيح على الإطلاق ما يُثار على أن أزمة دونجا هي صراع بين المجلس القديم والحالي، ولكن لم يتواصل أحد معنا من المجلس الحالي للاستفسار عن الأمر".

وكان الكومي قد مفاجأة حول موقف نبيل عماد دونجا من المشاركة مع فريقه في بطولة السوبر المصري المقبلة، للاطلاع عليها.. اضغط هنا

وأضاف عضو مجلس اتحاد الكرة السابق:"عقوبة دونجا كان معلنة، كنت مكلفًا بإخطار وسائل الإعلام بالعقوبة عقب صدورها وبمجرد أن تم وضع اسم دونجا بقائمة الزمالك التي ستسافر إلى الإمارات، أصبح المجلس القديم هو المتهم بالتواطؤ في عدم إصدار عقوبات على اللاعب".

وأتم الكومي تصريحاته بقوله:"تواصلت مع عامر حسين وجمال علام، وأكدا أنه تم إرسال العقوبات للزمالك يوم 31 أكتوبر من العام الماضي، وحصلت على الخطاب الذي نشرته أمس من جمال علام واتحاد الكرة الحالي قام بعمل تحقيق في الأمر وتم معرفة أن العقوبة تم إرسالها عن طريق ميل جديد وليس على السيستم القديم، وحزين بسبب اتهام بعض الإعلاميين لنا بعدم وجود صادر ووارد في الخطاب".

