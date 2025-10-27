وادي دجلة يعود لطريق الانتصارات في الدوري المصري من بوابة الاتحاد

عاد فريق وادي دجلة لطريق الانتصارات بالفوز بهدفين مقابل هدف على نظيره الاتحاد السكندري خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح محمود الدياسطي التسجيل لوادي دجلة في الدقيقة 27، قبل أن يتمكن إسلام سمير من إدراك التعادل لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة 66، وبينما كانت المباراة تسير نحو التعادل سجل زيزو الهدف الثاني لدجلة في الدقيقة 83، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه اللاعب مصطفى إبراهيم لاعب الاتحاد السكندري في الدقيقة 90+5، بعد كرة مشتركة مع حارس مرمى وادي دجلة.

وبهذا الفوز، حقق دجلة انتصاره الأول بعد أربع مباريات دون فوز؛ إذ كان قد تعادل مع البنك الأهلي (1-1)، وسموحة (1-1)، وفاركو (0-0)، قبل أن يخسر في الجولة الماضية أمام مودرن سبورت (2-1).

أما الاتحاد السكندري فاستمرت نتائجه السلبية، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الأهلي بنتيجة (2-1)، ليمنى اليوم بهزيمة جديدة بالنتيجة ذاتها أمام وادي دجلة.

ترتيب وادي دجلة والاتحاد في الدوري

وبهذه النتيجة، رفع وادي دجلة رصيده إلى 19 نقطة ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر.

