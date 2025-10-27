مباريات الأمس
"تم إخطار إداري الزمالك".. أبو ريدة يكشف تفاصيل إيقاف دونجا بالسوبر المصري

كتب : محمد القرش

03:59 م 27/10/2025

هاني ابو ريدة

تحدث هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أزمة تنفيذ عقوبة إيقاف نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك في كأس السوبر المصري.

وقال أبو ريدة في تصريحات عبر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب لديه أزمة حقيقية تتعلق بلاعبي نادي بيراميدز، حيث أنهم مرتبطون بخوض مواجهتين في الدوري الممتاز مع فريقهم أمام بتروجت وكهرباء الإسماعيلية يومي 3 و 6 ديسمبر المقبلين".

وأضاف: "تواصلت مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة لحل الأزمة وتأجيل المباراتين، لضمان مشاركة جميع اللاعبين في تمثيل المنتخب الوطني".

وشدد أبو ريدة على أن اتحاد الكرة هو المسؤول الأول عن نتائج المنتخبات، مؤكداً: "اتحاد الكرة يحاسب على نتائج المنتخبات، لذلك سنحل جميع المشكلات التي تواجه الأجهزة الفنية".

وفيما يخص أزمة عقوبة ثلاثي الزمالك، أكد: "عقوبات ثلاثي الزمالك ستنفذ ودونجا لن يلعب السوبر، اتحاد الكرة السابق أخطر إداري الزمالك وقتها بالبريد الإلكتروني، وبشكل رسمي العقوبة تم اتخاذها ودونجا لن يتواجد في السوبر".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هاني أبو ريدة دونجا إيقاف دونجا أزمة دونجا الزمالك أخبار الزمالك

