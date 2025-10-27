مباريات الأمس
سيراميكا كليوباترا يكشف حقيقة رحيل علي ماهر لتدريب الاتحاد الليبي

كتب : محمد خيري

02:42 م 27/10/2025

علي ماهر

كشف مصدر مطلع داخل نادي سيراميكا كليوباترا، حقيقة رحيل علي ماهر المدير الفني للفريق، خلال الفترة الحالية لتولي تدريب أحد الفرق الليبية.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن علي ماهر مستمر مع سيراميكا كليوباترا، وما يتردد عن رحيله ليس صحيح.

وأضاف المصدر، أن علي ماهر مستقر ويعيش فترة جيدة داخل نادي سيراميكا، ولن يرحل لتدريب الاتحاد الليبي، وما تردد غير صحيح بالمرة.

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا في تحقيق الفوز على كهرباء الإسماعيلية أمس الأحد، بهدف دون رد، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، وتصدر البطولة بشكل مؤقت برصيد 23 نقطة.

سيراميكا كليوباترا علي ماهر الاتحاد الليبي

