مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

الجونة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

وادي دجلة

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
23:00

اتلتيكو مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين

الباطن

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

"الأمر خطير".. طبيب يكشف موعد عودة إمام عاشور للتدريبات

كتب : محمد خيري

01:55 م 27/10/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور (6)
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور (4)
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور (1)
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور (7)
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور (3)
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور (2)
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور (2)
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور (8)
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور (7)
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور (4)
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور هاني دبوس، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بطب عين شمس، أن فيروس A، الذي يعاني منه إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، خطير وقد يؤدي لفشل كبدي.

وقال دبوس، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة " cbc":" نتمنى الشفاء لإمام عاشور، وفيروس A، مدة غيابه من الوارد أن تصل لمدة طويلة حتى يكتمل شفائه، وهو من الفيروسات الكبدية التي تصيب الكبد بصورة حادة، وينتقل عن طريق أكل ملوث أو مياه ملوثة".

وتابع: "المريض يجب أن يتم شفائه من المرض بشكل كامل، والمشكلة التي يعاني منها إمام عاشور، هي ارتفاع نسبة إنزيمات الكبد، وهناك بعض المرضى الإنزيمات تستمر عالية لفترة طويلة، لأن المريض يشفى من المرض لوحده وتكون حسب قوة مناعة الجسم، والبعض يشفى منه بعد أسبوع والبعض يستمر 4 أسابيع".

وشدد: "لا أحد يستطيع توقع عودة إنزيمات المريض لطبيعتها في أي وقت، ولا توجد فترة معينة لشفاء المريض من هذا المرض، ويجب عليه المتابعة بشكل أسبوعي، وعلاجه الراحة ومن الوارد غياب مريض فيروس A شهرين أو ثلاثة".

وأضاف:" الطبيعي في الإنزيمات 40، ونسبة إمام 200 ، ولا يستطيع المشاركة في المباريات أو التدريبات في هذه الحالة، وقد يتعرض لانتكاسة وترتفع النسبة أكبر من ذلك، بجانب أنه لن يكون قادرًا على المشاركة في التدريبات".

وأكمل:" الفيروس بعد أسبوعين لا يكون معدي، ويجب على الرياضيين الاهتمام بالأكل خارج المنزل، وخاصة الطعام الغير مطهي بشكل جيد".

وزاد:" فيروس A، قد يؤدي لفشل كبدي حاد، والبعض يحتاج لزراعة كبد، ولذلك يجب الاهتمام بعلاجه".

وعن توقع لمدة عودة إمام قال:" حسب الأرقام المتداولة لإنزيمات إمام عاشور قد يعود اللاعب بعد 4 أسابيع".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور الأهلي طبيب أخبار الأهلي النادي الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

105 جنيهات.. هبوط كبير في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم
8 أخطاء تلتهم رصيد شحن عداد الكهرباء الكارت .. تعرف عليها
رياح وسحب بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة
أمران يحسمان.. هل يفقد الذهب بريقه ويخسر صعوده الكبير؟
60 ثانية رعب تكشف لحظة التخلص من "أطفال فيصل" في عقار اللبيني (فيديو)