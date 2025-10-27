"الأمر خطير".. طبيب يكشف موعد عودة إمام عاشور للتدريبات

"يُنفذ في أقرب المباريات ".. أول رد من الزمالك على أزمة إيقاف دونجا في

أكد الدكتور هاني دبوس، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بطب عين شمس، أن فيروس A، الذي يعاني منه إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، خطير وقد يؤدي لفشل كبدي.

وقال دبوس، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة " cbc":" نتمنى الشفاء لإمام عاشور، وفيروس A، مدة غيابه من الوارد أن تصل لمدة طويلة حتى يكتمل شفائه، وهو من الفيروسات الكبدية التي تصيب الكبد بصورة حادة، وينتقل عن طريق أكل ملوث أو مياه ملوثة".

وتابع: "المريض يجب أن يتم شفائه من المرض بشكل كامل، والمشكلة التي يعاني منها إمام عاشور، هي ارتفاع نسبة إنزيمات الكبد، وهناك بعض المرضى الإنزيمات تستمر عالية لفترة طويلة، لأن المريض يشفى من المرض لوحده وتكون حسب قوة مناعة الجسم، والبعض يشفى منه بعد أسبوع والبعض يستمر 4 أسابيع".

وشدد: "لا أحد يستطيع توقع عودة إنزيمات المريض لطبيعتها في أي وقت، ولا توجد فترة معينة لشفاء المريض من هذا المرض، ويجب عليه المتابعة بشكل أسبوعي، وعلاجه الراحة ومن الوارد غياب مريض فيروس A شهرين أو ثلاثة".

وأضاف:" الطبيعي في الإنزيمات 40، ونسبة إمام 200 ، ولا يستطيع المشاركة في المباريات أو التدريبات في هذه الحالة، وقد يتعرض لانتكاسة وترتفع النسبة أكبر من ذلك، بجانب أنه لن يكون قادرًا على المشاركة في التدريبات".

وأكمل:" الفيروس بعد أسبوعين لا يكون معدي، ويجب على الرياضيين الاهتمام بالأكل خارج المنزل، وخاصة الطعام الغير مطهي بشكل جيد".

وزاد:" فيروس A، قد يؤدي لفشل كبدي حاد، والبعض يحتاج لزراعة كبد، ولذلك يجب الاهتمام بعلاجه".

وعن توقع لمدة عودة إمام قال:" حسب الأرقام المتداولة لإنزيمات إمام عاشور قد يعود اللاعب بعد 4 أسابيع".