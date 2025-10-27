كشف محمد متولي المستشار القانوني للقضايا التي تخص فريق الكرة بنادي الزمالك، مفاجأة بشأن أزمة إيقاف نبيل عماد دونجا في بطولة كأس السوبر المصري.

وكتب متولي عبر حسابه الرسمي بمنصة "فيسبوك": "عملاً بأحكام لائحة الانضباط للاتحاد المصري لكرة القدم، فإن عقوبات الإيقاف الناتجة عن مباريات الدوري أو الكأس أو السوبر تُنفّذ في جميع المسابقات المحلية التي ينظمها الاتحاد، دون تقييد بنوع المسابقة".

وأضاف: "وبالتالي، فإن إيقاف اللاعب لمدة أربع مباريات على خلفية مباراة السوبر يُنفذ في أقرب أربع مباريات رسمية محلية، سواء كانت في الدوري الممتاز أو كأس مصر".

وواصل: "من غير المنطقي أو المتصور قانونًا أن يُفرض على لاعب إيقاف لمدة أربع مباريات تُنفَّذ حصراً في بطولة كأس السوبر، إذ إن البطولة تُقام بنظام المباراة الواحدة، ما يعني عمليًا أن العقوبة ستُترجم إلى إيقاف يمتد لعدة سنوات (٤ سنوات)، لا لأربع مباريات كما هو مقصود بالعقوبة".

واختتم: "ومن ثم، فإن الإيقاف يجب أن يُنفذ في أقرب المباريات الرسمية المحلية، أيًّا كان مسماها أو بطولتها، وفقاً لمبدأ وحدة المسابقات المحلية تحت مظلة الاتحاد".