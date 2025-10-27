كشف مصدر مسؤول في اتحاد الكرة، تفاصيل الجوائز المالية لبطولة كأس السوبر المصري المقام في دولة الإمارات.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن الفائز بكأس السوبر سيحصد مبلغ 300 ألف دولار ، بينما يحصل الفريق الوصيف على 200 ألف دولار.

وأضاف المصدر أن كل فريق من الأندية الأربعة المشاركة في البطولة سيحصل على مبلغ 50 ألف دولار، حيث يحصل إجمالي المبالغ المالية إلى 700 ألف دولار، ما يعادل 33 مليون جنيها مصريا.

وتقام بطولة كأس السوبر المصري بمشاركة 4 أندية بينهم الأهلي والزمالك، حيث تُلعب خلال الفترة من 6 إلى 9 من شهر نوفمبر 2025.

