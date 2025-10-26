"نصحته بالرحيل".. وكيل فيستون ماييلي يكشف العروض المقدمة للاعب

ماذا تقول لائحة الكاف في تظلم الأهلي ضد طرد جراديشار؟

كشف التركي فيرات توتيك وكيل فيستون ماييلي لاعب فريق بيراميدز، حقيقة تلقيه عروضا خلال الفترة الأخيرة بعد اقتراب انتهاء تعاقده مع بيراميدز.

وقال فيرات توتيك في تصريحات عبر برنامج "الكلاسيكو": "ماييلي لديه عروض من إيران والسعودية والصين وكوريا الجنوبية وتركيا وروسيا وأوكرانيا".

وأضاف: "اللاعب يرغب في أن يحصل على فترة كافية للتفكير، لأنه يتخذ القرار بمشاورة زوجته ياسمين وعائلته".

وواصل: "ماييلي وزوجته يعشقان مصر ونادي بيراميدز، ودائمًا ما يرغب في البقاء مع بيراميدز، لكنه تخطى سن الـ30 عام، ولذلك نصحته بالرحيل مع نهاية الموسم الجاري".

واختتم: "لدينا عرض من السعودية بقيمة 1.8 مليون دولار سنويًا، لكننا طلبنا الحصول على 2.5 مليون دولار ".

