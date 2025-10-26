مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

الجونة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

وادي دجلة

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
23:00

اتلتيكو مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين

الباطن

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

"نصحته بالرحيل".. وكيل فيستون ماييلي يكشف العروض المقدمة للاعب

كتب : محمد القرش

11:29 م 26/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    فيستون ماييلي (3)
  • عرض 8 صورة
    فيستون ماييلي (1)
  • عرض 8 صورة
    فيستون ماييلي (11)
  • عرض 8 صورة
    فيستون ماييلي (5)
  • عرض 8 صورة
    فيستون ماييلي (10)
  • عرض 8 صورة
    فيستون ماييلي (4)
  • عرض 8 صورة
    فيستون ماييلي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف التركي فيرات توتيك وكيل فيستون ماييلي لاعب فريق بيراميدز، حقيقة تلقيه عروضا خلال الفترة الأخيرة بعد اقتراب انتهاء تعاقده مع بيراميدز.

وقال فيرات توتيك في تصريحات عبر برنامج "الكلاسيكو": "ماييلي لديه عروض من إيران والسعودية والصين وكوريا الجنوبية وتركيا وروسيا وأوكرانيا".

وأضاف: "اللاعب يرغب في أن يحصل على فترة كافية للتفكير، لأنه يتخذ القرار بمشاورة زوجته ياسمين وعائلته".

وواصل: "ماييلي وزوجته يعشقان مصر ونادي بيراميدز، ودائمًا ما يرغب في البقاء مع بيراميدز، لكنه تخطى سن الـ30 عام، ولذلك نصحته بالرحيل مع نهاية الموسم الجاري".

واختتم: "لدينا عرض من السعودية بقيمة 1.8 مليون دولار سنويًا، لكننا طلبنا الحصول على 2.5 مليون دولار ".

اقرا أيضًا:

تدخل الشرطة والسخرية من لامين.. ماذا حدث بعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة؟

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد التعادل مع التأمين الإثيوبي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيستون ماييلي ماييلي عروض ماييلي بيراميدز وكيل ماييلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الاثنين.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة وشبورة وأمطار خفيفة على هذه المناطق
- متحدث الخارجية الأمريكية يوضح لمصراوي موقف ترامب من المفاوضات مع إيران