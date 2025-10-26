مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

الإسماعيلي

دوري أبطال أفريقيا

التأمين الإثيوبي

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
21:00

الاتحاد الليبي

جميع المباريات

إعلان

اجتماع وزير الرياضة وهاني أبو ريدة يطيح بمدرب وطني من المرشحين لقيادة المنتخب الأولمبي


كتب ـ أحمد عبدالباسط:

03:41 م 26/10/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    مران غزل المحلة بقيادة شوقي غريب
  • عرض 11 صورة
    مران غزل المحلة بقيادة شوقي غريب (10)
  • عرض 11 صورة
    شوقي غريب
  • عرض 11 صورة
    شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي السابق
  • عرض 11 صورة
    شوقي غريب
  • عرض 11 صورة
    شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب
  • عرض 11 صورة
    لاعبو مصر يقتحمون مؤتمر شوقي غريب
  • عرض 11 صورة
    شوقي غريب،
  • عرض 11 صورة
    شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي
  • عرض 11 صورة
    شوقي غريب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر تفاصيل اجتماع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة بخصوص التحضير للمنتخب الوطني الأولمبي بعد وداع منتخب الشباب لكأس العالم تشيلي 2025.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد أن وزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة قد اتفقا على عدم التعاقد مع شوقي غريب لتدريب المنتخب الأولمبي بعدما كان بالقائمة القصيرة للمرشحين لقيادة المنصب.

وكان أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب قد تقدم باستقالته من منصبه بعد وداع كأس العالم تشيلي 2025 مع نهاية دور المجموعات.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى اتحاد الكرة مازال لم يحسم ملف المدرب الذي سيقود المنتخب الأولمبي استعدادًا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

اقرأ أيضًا:
شوبير يكشف سبب غياب زيزو عن مباراة الأهلي و أيجل نوار

"تحليل أخير غداً".. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شوقي غريب منتخب مصر الأولمبي هاني أبو ريدة اتحاد الكرة أشرف صبحي وزير الرياضة أسامة نبيه

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"رموه في الترعة؟".. حقيقة اعتداء الأهالي على نائب سابق بالبحيرة
فودافون كاش تضيف ميزة جديدة لتجنب أخطاء إرسال الأموال
جريمة تهز فيصل.. مأساة طفلة نامت بجوار شقيقها المقتول ولم تستيقظ
يوم افتتاح المتحف الكبير.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
كيف تحمي حساباتك من السطو أو الاختراق؟ 9 نصائح من البنك الأهلي