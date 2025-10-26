ماذا تقول لائحة الكاف في تظلم الأهلي ضد طرد جراديشار؟

كشف مصدر تفاصيل اجتماع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة بخصوص التحضير للمنتخب الوطني الأولمبي بعد وداع منتخب الشباب لكأس العالم تشيلي 2025.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد أن وزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة قد اتفقا على عدم التعاقد مع شوقي غريب لتدريب المنتخب الأولمبي بعدما كان بالقائمة القصيرة للمرشحين لقيادة المنصب.

وكان أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب قد تقدم باستقالته من منصبه بعد وداع كأس العالم تشيلي 2025 مع نهاية دور المجموعات.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى اتحاد الكرة مازال لم يحسم ملف المدرب الذي سيقود المنتخب الأولمبي استعدادًا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.



