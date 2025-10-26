مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

الإسماعيلي

دوري أبطال أفريقيا

التأمين الإثيوبي

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
21:00

الاتحاد الليبي

جميع المباريات

سيف عيسى يحقق ذهبية العالم في التايكوندو.. ورسالة عاجلة من وزير الرياضة

كتب : محمد خيري

02:58 م 26/10/2025

سيف عيسى تايكوندو

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، البطل المصري سيف عيسى، بعد فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للتايكوندو بالصين 2025 في منافسات وزن أقل من 87 كجم، معربًا عن فخره واعتزازه بالإنجاز الكبير الذي يضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ما يحققه أبطال مصر من إنجازات في مختلف البطولات العالمية يعكس دعم الدولة المصرية للرياضة والرياضيين، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

سيف عيسى وزير الرياضة التايكوندو أخبار الرياضة بطولة العالم

