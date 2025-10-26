هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، البطل المصري سيف عيسى، بعد فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للتايكوندو بالصين 2025 في منافسات وزن أقل من 87 كجم، معربًا عن فخره واعتزازه بالإنجاز الكبير الذي يضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ما يحققه أبطال مصر من إنجازات في مختلف البطولات العالمية يعكس دعم الدولة المصرية للرياضة والرياضيين، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

