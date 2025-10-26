مباريات الأمس
"فوز بثلاثية على الأهلي".. أول ظهور لحازم إمام بعد رحيله عن الجهاز الفني للزمالك

كتب : مصراوي

11:18 ص 26/10/2025
    الزمالك يفوز على الأهلي دوري الجمهورية 2009 (3)
    الزمالك يفوز على الأهلي دوري الجمهورية 2009 (2)
    الزمالك يفوز على الأهلي دوري الجمهورية 2009 (1)
    الزمالك يفوز على الأهلي دوري الجمهورية 2009
    تامر عبد الحميد ومحمد طارق
    حازم إمام ومحمد طارق
    الزمالك يفوز على الأهلي دوري الجمهورية 2009 (5)
    حازم إمام
    الزمالك يفوز على الأهلي دوري الجمهورية 2009 (4)

ظهر المدرب المساعد السابق بصفوف الزمالك، حازم إمام لأول مرة بعد رحيله عن الجهاز الفني للبلجيكي فيريرا بمباراة فريق مواليد 2009 ونظيره الأهلي.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، قرر إعادة حازم إمام للنادي ولكن كنائب المدير الفني لقطاع الناشئين ليكون بجوار تامر عبد الحميد "دونجا"، الذي يشغل نفس المنصب، تحت قيادة بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم.

وفاز فريق الزمالك مواليد 2009 على نظيره الأهلي بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما يوم أمس السبت على ملعب الأخير ضمن منافسات دوري الجمهورية.

وكشف أحمد حسام "ميدو" في وقت سابق موقفًا لم يكن يتوقعه جمهور الزمالك من حازم إمام، إذ قال:" حازم لم يتقاضَ راتبه منذ 5 أو 6 أشهر، ومع ذلك واصل عمله بإخلاص حتى قرّر الرحيل احترامًا لكرامته بعد ما شعر أنه لا يملك دورًا حقيقيًا في الجهاز الفني".

وأتم ميدو تصريحاته خلال برنامجه التلفزيوني:"اتكلمت مع حازم إمام وقولتله اقفل على نفسك ومتخرجش تتكلم، وقالي أنا مش ممكن أخرج أسرار النادي برا، وعشان كدا قولتله أنا هنشر محادثتي معاك عشان الكل يشوف ابن النادي الحقيقي حازم إمام رفض عرضًا بقيمة 20 ألف دولار، ما يعادل مليون جنيه، من أحد البرامج مقابل الظهور للحديث عن أسرار الفريق، وعلى فكرة هو محتاجهم، ودي شهامة وأصول ابن النادي الحقيقي".

وكان حازم إمام قد نشر عبر ستوري حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بعد رحيله: "لا أحد ينتظر مني أي إساءة للنادي لأنها لا تخرج مني أبداً، لا لأن هذا الكيان الكبير له كل الفضل عليّ ، "ثانياً كل الحكاية أنا ماليش دور وده شئ أنا برفضه، لذلك تقدمت باستقالتي وقوبلت بكل احترام".

حازم إمام الزمالك ضد الأهلي ناشئين الزمالك

