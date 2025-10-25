مباريات الأمس
"موقف غامض للزمالك".. مصدر يوضح حقيقة اقتراب محمد السيد من الانضمام للأهلي

كتب : محمد خيري

02:35 م 25/10/2025
كشف مصدر مقرب من لاعب الزمالك محمد السيد حقيقة اقترابه من التوقيع للنادي الأهلي في ظل عدم تجديد تعاقده مع الزمالك.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت:"اللاعب لم يوقع لأي نادٍ حتى الآن ورغبته الأولى هي الاحتراف ولن يلعب في مصر سوى للزمالك".

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أنه في الوقت ذاته لم يعقد مسؤولو نادي الزمالك أي جلسة مع اللاعب للتفاوض بخصوص تجديد عقده.

وينتهي عقد اللاعب صاحب الـ 19 عامًا مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2025/26 إذ يمكنه الاتفاق والتوقيع لأي نادٍ بداية من شهر يناير المقبل.

وهتفت جماهير الزمالك خلال مباراة فريقها وديكيداها موجهة رسالة للمدير الفني البلجيكي فيريرا:"محمد السيد .. بيلعب ليه؟ .. طلعه بره يا عم خلي عندك دم"، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وفاز الزمالك بهدف نظيف على نظيره ديكيداها مساء يوم أمس الجمعة خلال المباراة التي جمعتهما في إياب دور التمهيدي الثاني ببطولة الكونفدرالية والتي شهدت إهدار محمد السيد ركلة جزاء.

الزمالك وديكيداها الزمالك محمد السيد عقد محمد السيد الأهلي

