"أتمنى ألا يستقبل الأمر ببساطة".. رسالة غير متوقعة من سلوت لمحمد صلاح

وجه المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول أرني سلوت رسالة إلى النجم المصري بصفوفه محمد صلاح بعد إبداء الأخير استيائه من جلوسه بديلاً خلال مباراة الفريق أمام آينتراخت فرانكفورت بدوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة برينتفورد التي ستقام اليوم السبت:" لا أتمنى أن يستقبل صلاح عدم البدء أساسيًا ببساطة؛ لأنه في اللحظة التي تتعامل مع الأمر بشكل طبيعي ستفقد قوتك هذا لكل لاعب وليس صلاح فقط، في اللحظة التي تتقبل فيها أنك لم تعد تلعب وترضى بذلك، ستفقد الحماس اللازم للعب في هذا المستوى".

وأتم مدرب ليفربول تصريحاته بقوله:" من واقع تجربتي من الصعب أن يدرك اللاعب سبب عدم مشاركته، لأن كل لاعب الأمر من نظرته فقط ومرة أخرى هذا أمر جيد، إذا ذهبت للحديث مع الـ20 لاعبًا لوضع اسمهم في تشكيل الفريق، سأندهش إذ لم يضع لاعب اسمه في القائمة".

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

ليفربول يحل ضيفًا على نظيره برينتفورد عند العاشرة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد

مباراة ليفربول و برينتفورد سيتم نقلها عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ترتيب ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

ليفربول يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، فيما يحتل فريق برينتفورد المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

