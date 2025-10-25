"أبرزها لقاء الأهلي الحاسم".. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة
كتب : مصراوي
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
-
عرض 16 صورة
تقام اليوم السبت عدد من المباريات بالبطولات المتنوعة نستعرضها خلال السطور التالية:
مواعيد مباريات الدوري المصري
05:00 ـ حرس الحدود vs غزل المحلة ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2.
08:00 ـ مودرن سبورت vs المقاولون العرب ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
08:00 ـ الأهلي vs أيجل نوار ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
05:00 ـ تشيلسي vs سندرلاند ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1.
05:00 ـ نيوكاسل VS فولهام ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3.
07:30 ـ مانشستر يونايتد VS برايتون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1.
10:00 ـ برينتفورد VS ليفربول ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
03:00 ـ جيرونا VS ريال أوفييدو ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2.
05:15 ـ إسبانيول VS إلتشي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD5.
07:30 ـ أتلتيك بلباو VS خيتافي القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3.
10:00 ـ فالنسيا VS فياريال ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا HD1.
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
04:00 ـ بارما VS كومو ـ القناة الناقلة ـ Starzplay APP
04:00 ـ أودينيزي VS ليتشي ـ القناة الناقلة ـ Starzplay APP
07:00 ـ نابولي VS إنتر ميلان ـ القناة الناقلة ـ Starzplay APP
09:45 ـ كريمونيسي VS إتالانتا ـ القناة الناقلة ـ Starzplay APP
اقرأ أيضًا:
"طلعه بره يا عم خلي عندك دم".. جماهير الزمالك تهاجم لاعب فريقها مع أنباء رحيله للأهلي
أول تعليق من مؤمن سليمان مدرب الشرطة العراقي بعد شائعة وفاته