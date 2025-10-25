مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
20:00

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

"أبرزها لقاء الأهلي الحاسم".. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

كتب : مصراوي

06:00 ص 25/10/2025
تقام اليوم السبت عدد من المباريات بالبطولات المتنوعة نستعرضها خلال السطور التالية:

مواعيد مباريات الدوري المصري

05:00 ـ حرس الحدود vs غزل المحلة ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2.

08:00 ـ مودرن سبورت vs المقاولون العرب ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

08:00 ـ الأهلي vs أيجل نوار ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

05:00 ـ تشيلسي vs سندرلاند ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1.

05:00 ـ نيوكاسل VS فولهام ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3.

07:30 ـ مانشستر يونايتد VS برايتون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1.

10:00 ـ برينتفورد VS ليفربول ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

03:00 ـ جيرونا VS ريال أوفييدو ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2.

05:15 ـ إسبانيول VS إلتشي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD5.

07:30 ـ أتلتيك بلباو VS خيتافي القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3.

10:00 ـ فالنسيا VS فياريال ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا HD1.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

04:00 ـ بارما VS كومو ـ القناة الناقلة ـ Starzplay APP

04:00 ـ أودينيزي VS ليتشي ـ القناة الناقلة ـ Starzplay APP

07:00 ـ نابولي VS إنتر ميلان ـ القناة الناقلة ـ Starzplay APP

09:45 ـ كريمونيسي VS إتالانتا ـ القناة الناقلة ـ Starzplay APP

