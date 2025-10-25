مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
20:00

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا

كتب : مصراوي

09:00 ص 25/10/2025
يستضيف فريق الأهلي عند الثامنة من مساء اليوم السبت نظيره أيجل نوار البوروندي في إياب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا

مباراة الأهلي وأيجل نوار من المقرر أن تنقل على قناة أون تايم سبورتس 1.

موعد مباراة الأهلي وأيجل نوار

الأهلي سيستضيف نظيره أيجل نوار عند الثامنة من مساء اليوم السبت في إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز بهدف نظيف على نظيره أيجل نوار في مباراة الذهاب.

