يستضيف فريق الأهلي عند الثامنة من مساء اليوم السبت نظيره أيجل نوار البوروندي في إياب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا

مباراة الأهلي وأيجل نوار من المقرر أن تنقل على قناة أون تايم سبورتس 1.

موعد مباراة الأهلي وأيجل نوار

الأهلي سيستضيف نظيره أيجل نوار عند الثامنة من مساء اليوم السبت في إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز بهدف نظيف على نظيره أيجل نوار في مباراة الذهاب.

