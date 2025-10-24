أعلن عرفة السيد لاعب الزمالك السابق، تنازله عن مستحقاته المتبقية لدى النادي، والبالغ قيمتها 2 مليون جنيه.

وكتب عرفة السيد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أعلن تنازلي عن كافة مستحقاتي المتبقية عند نادي الزمالك البالغة 2 مليون جنيه، وذلك دعم مني لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك في الفترة الحالية".

وأضاف: "رغم تحريض البعض ومحاولة إقناعي بتقديم شكوى ضد نادي الزمالك، ولكنني لم أفعل ذلك في النادي الذي لعبت في صفوفه يوما ما. وسأقدم ورقة رسمية يوم الأحد تفيد بالتنازل عن مستحقاتي بشكل رسمي في نادي الزمالك".

ولعب عرفة السيد 9 مباريات مع الزمالك، خلال الفترة من 2013 حتى 2014، قبل أن يرحل إلى طلائع الجيش.

