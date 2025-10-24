الزمالك يستعيد ثلاثي الفريق ضد ديكيداها الصومالي

قال لي جسمك صغير.. نجم بيراميدز يروي كواليس رحيله عن ناشئين الأهلي

يعود ثلاثي الزمالك عبدالله السعيد والمغربي محمود بنتايك والفلسطيني عدي الدباغ، إلى صفوف الفريق، خلال مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي

تقام مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، في السادسة مساء اليوم، على ستاد السلام الدولي، في إطار منافسات إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الزمالك على ديكيداها الصومالي، في مباراة الإياب التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي، بنتيجة 6-0.

وغاب عبدالله السعيد عن المباراة السابقة ضد الزمالك، لأسباب فنية، فيما عاد الثنائي بنتايك وعدي الدباغ من الإصابة.

وأعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، قائمة الأبيض لمواجهة ديكيداها الصومالي، وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد – عمر جابر

خط الوسط: أحمد ربيع – أحمد حمدي – ناصر ماهر

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد إسماعيل وصلاح مصدق وبارون أوشينج ومحمد السيد وسيف جعفر وعبد الحميد معالي و شيكو بانزا وسيف الجزيري.

