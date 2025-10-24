أحمد الشناوي: مكافأة دوري أبطال إفريقيا كانت 500 ألف جنيه لكل لاعب

بعد تراجع مستواه.. ماذا قال نجوم الكرة الإنجليزية عن محمد صلاح؟

كشف حارس مرمى فريق بيراميدز، أحمد الشناوي، عن قيمة المكافأة المالية التي حصلوا عليها عند تتويجهم بلقب دوري أبطال أفريقيا.

نادي بيراميدز كان قد توّج لأول مرة منذ تأسيسه بلقب دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية على حساب نظيرهم صنداونز الجنوب أفريقي.

وقال الشناوي في تصريحات لقناة أم بي سي مصر مساء الخميس:"مكافأة دوري أبطال إفريقيا كانت 500 ألف جنيه لكل لاعب، وهناك بعض اللاعبين الذين كانت لهم مكافآت شخصية".

وأتم حارس مرمى بيراميدز تصريحاته بإبداء سعادته بترشيحه لجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا.

