الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
18:00

ديكيداها

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

بيزا كالتشيو

أحمد الشناوي: مكافأة دوري أبطال إفريقيا كانت 500 ألف جنيه لكل لاعب

كتب : مصراوي

01:17 ص 24/10/2025
    أحمد الشناوي من مران بيراميدز الأخير قبل مواجهة الجيش الرواندي
    أحمد الشناوي من مران منتخب مصر الثاني
    أحمد الشناوي في طريقه مدينة إسطنبول (1)
    أحمد الشناوي في طريقه مدينة إسطنبول (4)

كشف حارس مرمى فريق بيراميدز، أحمد الشناوي، عن قيمة المكافأة المالية التي حصلوا عليها عند تتويجهم بلقب دوري أبطال أفريقيا.

نادي بيراميدز كان قد توّج لأول مرة منذ تأسيسه بلقب دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية على حساب نظيرهم صنداونز الجنوب أفريقي.

وقال الشناوي في تصريحات لقناة أم بي سي مصر مساء الخميس:"مكافأة دوري أبطال إفريقيا كانت 500 ألف جنيه لكل لاعب، وهناك بعض اللاعبين الذين كانت لهم مكافآت شخصية".

وأتم حارس مرمى بيراميدز تصريحاته بإبداء سعادته بترشيحه لجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا.

أحمد الشناوي بيراميدز دوري أبطال أفريقيا

