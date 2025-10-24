مباريات الأمس
"سيستعيد مكانته".. ماذا قال كرونوسلاف يورشيتش عن محمد صلاح؟

كتب : محمد عبد الهادي

01:03 ص 24/10/2025

كرونوسلاف يورشيتش مدرب النصر الإماراتي الأسبق

تحدث المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، عن الانتقادات التي يتعرض لها النجم المصري محمد صلاح بعد تراجع مستواه مؤخرًا مع ليفربول.

ويمر صلاح بموجة من الانتقادات في الفترة الماضية بعد صيامه التهديفي مع ليفربول، خاصة بعد جلوسه على دكة البدلاء في مباراة الريدز الأخيرة أمام آينتراخت الألماني.

وقال يورشيتش في ظهوره التلفزيوني عبر قناة "MBC مصر2": "محمد صلاح من أفضل اللاعبين في العالم".

وأضاف: "في كرة القدم اللاعب يجب أن يتخذ القرارات في لحظات خاطفة وهذا ما جعل محمد صلاح من الأفضل".

واختتم: "هناك بعض المشاعر التي تنتج بعد اللعب ولكن بعد 5 دقائق تنتهي الأمور ويعود كل شيء لطبيعته، صلاح سيستعيد مكانه بكل تأكيد".

