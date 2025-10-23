"حانت لحظة الوداع".. رامي صبري يكشف كواليس اعتزاله رسميا
كتب : محمد خيري
رامي صبري وزوجته شيما صابر
أعلن رامي صبري، لاعب فريق فاركو، اعتزاله بشكل رسمي كرة القدم، وإنهاء مسيرته في الملاعب.
وكتب رامي صبري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لقد حانت لحظة الوداع وداع الأشياء التي أحببناها دائمًا بشغف وعشق لا ينتهي وقدمنا لها كل ما نملك".
وأضاف: "أعلن اليوم اعتزالي ونهاية مسيرتي كلاعب كرة قدم، بعد رحلة طويلة أفتخر بها، امتدت لسنوات قضيتها بين ملاعب الكرة، مع العديد من الأندية المصرية التي تشرفت بارتداء قميصها".
وأكمل: "وعشت معهم لحظات لا تُنسى مليئة بالتحديات بداية من عام 2005 وحتى عام 2025 مع نادي الأوليمبي ثم نادي إنبي ثم نادي فاركو".
وأوضح: "20 سنة داخل جدران كرة القدم مليئة بالشغف والمنافسة والتحديات .. مسيرة أعتز وأتشرف بيها".
واختتم تصريحاته: "الحمد لله طبعا على كل النعم وتحدى جديد في منصب جديد مدير رياضي في نادي فاركو المحترم.. وبشكركم جميعا على مشاعركم الطيبة".