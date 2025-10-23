مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

روما

- -
22:00

فيكتوريا بلزن

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
22:00

نيس

الدوري الأوروبي

فنربخشة

- -
19:45

شتوتجارت

جميع المباريات

إعلان

"حانت لحظة الوداع".. رامي صبري يكشف كواليس اعتزاله رسميا

كتب : محمد خيري

04:22 م 23/10/2025

رامي صبري وزوجته شيما صابر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن رامي صبري، لاعب فريق فاركو، اعتزاله بشكل رسمي كرة القدم، وإنهاء مسيرته في الملاعب.

وكتب رامي صبري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لقد حانت لحظة الوداع وداع الأشياء التي أحببناها دائمًا بشغف وعشق لا ينتهي وقدمنا لها كل ما نملك".

وأضاف: "أعلن اليوم اعتزالي ونهاية مسيرتي كلاعب كرة قدم، بعد رحلة طويلة أفتخر بها، امتدت لسنوات قضيتها بين ملاعب الكرة، مع العديد من الأندية المصرية التي تشرفت بارتداء قميصها".

وأكمل: "وعشت معهم لحظات لا تُنسى مليئة بالتحديات بداية من عام 2005 وحتى عام 2025 مع نادي الأوليمبي ثم نادي إنبي ثم نادي فاركو".

وأوضح: "20 سنة داخل جدران كرة القدم مليئة بالشغف والمنافسة والتحديات .. مسيرة أعتز وأتشرف بيها".

واختتم تصريحاته: "الحمد لله طبعا على كل النعم وتحدى جديد في منصب جديد مدير رياضي في نادي فاركو المحترم.. وبشكركم جميعا على مشاعركم الطيبة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رامي صبري شيما صابر فاركو اعتزال رامي صبري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب يهدد إسرائيل: ضم الضفة لن يحدث.. أعطيت كلمتي للدول العربية
صور.. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بالمتحف الكبير قبل افتتاحه
خاص.. تفاصيل مشادة صلاح وسلوت داخل غرفة الملابس: "ده قلة احترام"