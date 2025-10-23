"بعد حذف صورة ليفربول".. اتحاد الكرة يدعم صلاح بهذه الطريقة

حرص الاتحاد المصري لكرة القدم، على دعم النجم العالمي محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في أزمته الأخيرة، عقب مواجهة الريدز أمام فرانكفورت التي أقيمت أمس الأربعاء.

ولم يشارك صلاح، بشكل أساسي في مباراة آينتراخت فرانكفورت، وتواجد بين بدلاء ليفربول قبل أن يشارك عند حدود الدقيقة 76.

وقام صلاح بحذف صورته الشخصية بقميص ليفربول من حسابه الرسمي على موقع إكس، كما أزال جملة "لاعب في نادي ليفربول"، في ردة فعل أخرى على تصرفات سلوت.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر فيسبوك صورة لمحمد صلاح، وأرفقها بتعليق “أسطورة”، وإيموجي لتاج، مشيرا لكون “مو” ملك الدوري الإنجليزي.