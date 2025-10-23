أعلن محمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، تقديم شكوى ضد مصطفى شهدي، حكم مواجهة الأهلي التي أقيمت أمس الأربعاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز، وانتهت بفوز الأحمر 2\1.

قال محمد سلامة رئيس الاتحاد السكندري عبر برنامج اللعيب على قناة ام بي سي مصر: "الدوري السنه دي كان بدايته ملخبطة مع الناس كلها .. والدوري زاد ثلاث أندية و صعب جدا"

وأضاف: "إحنا بنحاول نقدم اللي علينا الفتره الجايه والدوري طويل لسه، وعشان كدا الأمور صعبة على الجميع".

وأكمل: "هنقدم شكوى في الحكم بسبب اللي حصل امبارح في مباراة الأهلي، هو حاجة غريبة جدا".

وأوضح: "أنا بس عندي سؤال للحكم، هو علشان الأهلي لعب بعشر لاعبين لازم يحصل طرد للاتحاد كمان؟، ده كابتن الفريق بيتكلم معاه عادي .. فجأة الحكم شهدي اتعصب عليه وطرده".

واختتم تصريحاته: "كمان ضربة الجزاء الكل شافها واتعادت كذا مرة صعب جدا يعني والنتيجة كانت قريبة".