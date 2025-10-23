"مش هنسكت تاني".. سبب شكوى الزمالك ضد جماهير الأهلي وأسامة حسني

أعلن محمد أبو العلا، عبر قناة الزمالك، أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر التقدم بشكوى رسمية إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة، ضد جماهير النادي الأهلي، على خلفية الهتافات والسباب الجماعي ضد نادي الزمالك خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أبو العلا خلال برنامج زملكاوي : "نادي الزمالك لا يمكن أن يقف صامتًا أمام ما حدث اليوم من جماهير الأهلي في ملعب المباراة، حيث تكرر السباب الجماعي ضد الزمالك بشكل فج ومستفز، وهذا الأمر مرفوض شكلًا وموضوعًا".

وأكمل: "إدارة النادي برئاسة حسين لبيب ستتقدم بشكوى رسمية إلى رابطة الأندية، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على هيبة وكرامة نادي الزمالك".

وأكد أبو العلا أن الزمالك سيواصل الدفاع عن حقوقه بكل الطرق القانونية، مشيرًا إلى أن الأندية مطالبة جميعًا بالالتزام بميثاق الشرف الرياضي، والابتعاد عن إشعال الفتن بين الجماهير.

وتابع: "نطالب رابطة الأندية بتطبيق اللائحة بكل حزم، وأن يتم التعامل مع هذه الواقعة مثلما تم التعامل مع وقائع مشابهة سابقًا".

كما كشف "أبو العلا"، قرار مجلس إدارة نادي الزمالك تجهيز شكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد اللاعب السابق بالنادي الأهلي أسامة حسني، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي وصفها بـ"غير اللائقة " لنادي الزمالك ولاعبيه، وتقديمها غدًا الخميس.

وأوضح: "ما صدر من أسامة حسني خلال ظهوره بأحد البرامج التلفزيونية لا يمكن السكوت عليه، وقد تجاوز كل الخطوط الحمراء عندما تحدث عن نادي الزمالك ولاعبيه بأسلوب غير مناسب، وهو أمر مرفوض تمامًا."

وأضاف: "الزمالك نادٍ كبير، ومن غير المقبول أن يتم التطاول عليه أو على لاعبيه بهذه الطريقة في وسائل الإعلام. مجلس الإدارة تحرك فورًا، وقرر التقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام، حفاظً على النادي ."

وأختتم تصريحاته: "النادي سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تجاوز إعلامي من أي طرف، مؤكدًا أن احترام الكيانات الرياضية يجب أن يكون خطًا أحمر لا يتم تجاوزه تحت أي ظرف".