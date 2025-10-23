محمد بن رمضان يتحدث عن فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بالدوري

أعرب محمد علي بن رمضان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد فوز الفريق أمس الأربعاء، على حساب الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وحقق المارد الأحمر، فوزا هاما على حساب الاتحاد السكندري أمس الأربعاء، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري.

وقال بن رمضان، في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "الحمدلله على الفوز أمس وحصد الـ3 نقاط، الفوز يساعد على التدريب في الفترة المقبلة بروح معنوية عالية، نسعى خلال الفترة المقبلة لتطوير الأداء بشكل كبير".

وأضاف: "جميع مباريات الأهلي صعبة، خاصة في ظل صعوبة الخصوم سواء داخل مصر أو خارجها، اليت تلعب أمام الأهلي بروح عالية دائما".

وتابع: "توروب مدرب كبير وقاد الكثير من الفرق في دوريات كبرى، وبشكل شخصي أحاول الاستفادة من تعليماته".

وعن تأهل تونس للمونديال، قال: "أحمد الله على الصعود رفقة تونس لكأس العالم، وتأهل الكثير من الفرق العربية للمونديال، أمر يشرف ويسعد كل العرب".

واختتم بن رمضان تصريحاته: "هذه تعد المشاركة الثانية لي في كأس العالم، أتمنى أن نقدم كمنتخبات عربية بشكل عام مستويات كبيرة وكرة مميزة في البطولة، تشرف الرياضة والكرة العربية".

وكان بن رمضان، انضم إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فريق فرانكفاروزي المجري.

أقرأ أيضًا:

بمشاركة 15 دولة من 4 قارات.. عمر هشام يعلن انطلاق بطولة مصر الدولية للجولف للسيدات والناشئين 2025

"بعد إشارتها الأخيرة له".. لامين يامال يحذف صورته مع حبيبته بعد دقيقة