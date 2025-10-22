موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد ثنائية الاتحاد السكندري

أول تعليق من حارس فاركو بعد خطئه في مباراة بيراميدز بالدوري

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري

فقرة بدنية وتأهيل ناصر منسي.. أبرز ما شهده مران الزمالك الجماعي اليوم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحسم تأهله إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك خلال المواجهة المتجددة التي ستجمعه بـ إيجل نوار البوروندي، عقب الفوز عليه ذهاباً بهدف نظيف.

وحقق المارد الأحمر اليوم فوزاً على نظيره الاتحاد السكندري بثنائية لهدف في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلتقي الأهلي بنظيره إيجل نوار يوم السبت المقبل يوم السبت المقبل الموافق 25 أكتوبر الجاري، ضمن إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءُ بتوقيت القاهرة.