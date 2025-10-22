مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

يوفنتوس

الدوري المصري

المصري

0 0
20:00

سموحة

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

كلوب بروج

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد ثنائية الاتحاد السكندري

كتب : نهي خورشيد

07:07 م 22/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مباراة الأهلي والاتحاد (4)
  • عرض 8 صورة
    النادي الأهلي (3) (1)
  • عرض 8 صورة
    مباراة الأهلي والاتحاد (6)
  • عرض 8 صورة
    النادي الأهلي (2) (1)
  • عرض 8 صورة
    النادي الأهلي (1) (1)
  • عرض 8 صورة
    النادي الأهلي (4) (1)
  • عرض 8 صورة
    مباراة الأهلي والاتحاد (7) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحسم تأهله إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك خلال المواجهة المتجددة التي ستجمعه بـ إيجل نوار البوروندي، عقب الفوز عليه ذهاباً بهدف نظيف.

وحقق المارد الأحمر اليوم فوزاً على نظيره الاتحاد السكندري بثنائية لهدف في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلتقي الأهلي بنظيره إيجل نوار يوم السبت المقبل يوم السبت المقبل الموافق 25 أكتوبر الجاري، ضمن إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءُ بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي المقبلة لأهلي يجل نوار وري أبطال أفريقيا لاتحاد السكندري لدوري المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

العدل الدولية: لا يحق لإسرائيل ممارسة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة