بعد رحيل أسامة نبيه.. قرار عاجل من اتحاد الكرة بخصوص المنتخب الأولمبي

ملخص شوط الأهلي والاتحاد السكندري الأول في الدوري المصري

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي وضيفه الاتحاد السكندري التي ستجمعهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري.

موعد مباراة الأهلي و الاتحاد

مباراة الأهلي والاتحاد من المقرر أن تنطلق عند الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

تشكيل الأهلي لمباراة الاتحاد

ويدخل النادي الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان وأحمد سيد زيزو

خط الهجوم: نيتس جراديشار، محمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي

تشكيل الاتحاد لمباراة الأهلي

وعلى الجانب الآخر يدخل الاتحاد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: أبو بكر اليادي، مصطفى إبراهيم، محمود شبانة، عمرو صالح

خط الوسط: عبد الغني محمد، محمد توني، كريم الديب

خط الهجوم: محمد كناريا، فافيور أكيم، فادي فريد

أبرز أحداث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بالدوري

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 5: عرضية من أحمد زيزو، يخرجها دفاع فريق الاتحاد السكندري.

الدقيقة 9: تسديدة قوية من تريزيجيه من داخل منطقة الجزاء، تصطدم بالقائم الأيسر.

الدقيقة 14: أشرف بن شريق يحرز الهدف الأول للأهلي، في شباك الاتحاد السكندري.

الدقيقة 20: عرضية من لاعب الاتحاد السكندري، يبعدها دفاع الأهلي.

الدقيقة 21: رأسية خطيرة من لاعب الاتحاد السكندري، يتصدى لها محمد الشناوي ببراعة.

الدقيقة 25: عرضية من أشرف بن شريق يبعدها دفاع الاتحاد السكندري، إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 30: توقف المباراة لتناول اللاعبين المشروبات الغازية.

الدقيقة 34: بطاقة صفراء لكريم الديب لاعب الاتحاد السكندري، بعد تدخل قوي ضد أحمد كوكا لاعب الأهلي.

الدقيقة 37: فرصة خطيرة للاتحاد السكندري، بعد انطلاقة من لاعب الفريق ولكنه يسددها ضعيفة خارج المرمى.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 1+45: فرصة خطيرة للاتحاد السكندري، بعد تسديدة من لاعب الفريق ولكن محمد الشناوي يتصدى لها.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 49: عرضية من كوكا لاعب الأهلي، من داخل منطقة الجزاء ولكنها تصل سهلة في يد حارس الاتحاد.