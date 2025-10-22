جراديشار في الهجوم.. تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

أعلن الدنماركي ياس توروب، المدير الفني للأهلي، تشكيلته لمواجهة الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر لها بعد قليل في الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي و الاتحاد

ويستضيف الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، في الخامسة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية - محمد علي بن رمضان - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: نيتس جراديشار

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر.

