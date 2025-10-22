تغيير وحيد.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري

يواجه الأهلي الاتحاد السكندري، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويجري الدنماركي ياس توروب، تغيير وحيد على تشكيلة الفريق في المباراة الماضية، ضد إيجل نوار، التي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف، وذلك بالدفع بجراديشار في خط الهجوم بدلا من محمد شريف.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة إيجل نوار كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية - محمد علي بن رمضان - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: جراديشار

