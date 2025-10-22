مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

- -
20:00

سموحة

الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

آ. فرانكفورت

- -
22:00

ليفربول

جميع المباريات

إعلان

تغيير وحيد.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري

كتب-مراسل مصراوي:

10:39 ص 22/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا (4)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا (2)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا (5)
  • عرض 10 صورة
    لاعبي النادي الأهلي (13)
  • عرض 10 صورة
    لاعبي النادي الأهلي (10)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري
  • عرض 10 صورة
    الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواجه الأهلي الاتحاد السكندري، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويجري الدنماركي ياس توروب، تغيير وحيد على تشكيلة الفريق في المباراة الماضية، ضد إيجل نوار، التي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف، وذلك بالدفع بجراديشار في خط الهجوم بدلا من محمد شريف.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة إيجل نوار كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية - محمد علي بن رمضان - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: جراديشار

اقرأ أيضًا:

خسر مكانه مع فريقه للانضمام للمنتخب.. من هو ياسر الزابيري موهبة المغرب؟

هالاند يرفع قيمة أسطول سياراته إلى 10.5 مليون جنيه إسترليني (صور)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الأهلي والاتحاد السكندري تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

البترول: اكتشافات جديدة تضيف 5 آلاف برميل و42 مليون قدم غاز يوميًا
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذه الفئات يحق لها دخول المتحف مجانا