أوضح اللواء حسن موسى المدير التنفيذي لنادي الزمالك، حقيقة تقدم نادي اتحاد طنجة بشكوى ضد الزمالك بسبب حقات عبد الحميد معالي لاعب الفريق.

وقال موسى في تصريحات عبر برنامج "الكلاسيكو": "اتحاد طنجة المغربي لن يقدم أي شكوى ضد الزمالك بسبب تأخر مستحقات عبد الحميد معالي لاعب الفريق ولا يوجد أزمة بشأن سكن اللاعب".

وأضاف: "عبد الحميد معالي يشعر بالراحة داخل نادي الزمالك ولا يوجد أي أزمات لدى اللاعب، وبشأن مستحقاته المتأخرة سيتم صرفها الأيام المقبلة".

واختتم: "هناك قلة مندسة تسعى لتشويه صورة مجلس الزمالك أمام الجمعية العمومية، وحسين لبيب لا يخشى المواجهة وكان مستعد للحوار مع أي عضو".

اقرأ أيضًا:

6 نقاط.. تفاصيل تقرير أسامة نبيه لاتحاد الكرة بعد وداع مونديال الشباب

وعد من مجلس إدارة الزمالك للاعبي الفريق قبل السوبر المصري