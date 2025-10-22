مباريات الأمس
إعلان

"قلة مندسة".. الزمالك يكشف حقيقة تقدم لاعب الفريق لشكوى بسبب تأخر مستحقاته

كتب : محمد القرش

12:22 ص 22/10/2025
أوضح اللواء حسن موسى المدير التنفيذي لنادي الزمالك، حقيقة تقدم نادي اتحاد طنجة بشكوى ضد الزمالك بسبب حقات عبد الحميد معالي لاعب الفريق.

وقال موسى في تصريحات عبر برنامج "الكلاسيكو": "اتحاد طنجة المغربي لن يقدم أي شكوى ضد الزمالك بسبب تأخر مستحقات عبد الحميد معالي لاعب الفريق ولا يوجد أزمة بشأن سكن اللاعب".

وأضاف: "عبد الحميد معالي يشعر بالراحة داخل نادي الزمالك ولا يوجد أي أزمات لدى اللاعب، وبشأن مستحقاته المتأخرة سيتم صرفها الأيام المقبلة".

واختتم: "هناك قلة مندسة تسعى لتشويه صورة مجلس الزمالك أمام الجمعية العمومية، وحسين لبيب لا يخشى المواجهة وكان مستعد للحوار مع أي عضو".

