فريق شيكابالا يعرض "مبلغًا ضخمًا" لنقل مباراته في كأس مصر من ملعب الخصم

أغلق منذ قليل باب التصويت في الاجتماع الخاص للجمعية العمومية بنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم الثلاثاء بمقر النادي، للتصويت على قانون وزارة الشباب والرياضة رقم 171 لعام 2025.

وانطلقت أعمال الجمعية العمومية بالنادي، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وشهدت توافد الأعضاء منذ اللحظات الأولى للتسجيل الذي استمر حتى السابعة مساءً.

وقام مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب في وقت سابق من اليوم، بالتصويت في اجتماع الجمعية العمومية للتعديلات على لائحة النظام الأساسي.

ومع غلق باب التصويت بالجمعية العمومية للزمالك، أعلن المستشار منتصر عبد العال، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس الهيئة القضائية المشرفة على الاجتماع الخاص للجمعية العمومية بنادي الزمالك، عن عدم اكتمال النصاب القانوني.

وأشار عبد العال، أنه كان من المفترض أن يحضر 400 أربعة آلاف عضو على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية، ولكن حضر 898 عضوًا فقط.

أقرأ أيضًا:

أتلتيكو مدريد يشكو أرسنال قبل مباراة دوري الأبطال بسبب الماء.. والنادي يرد

لم يتعرض لأي هزيمة.. مدرب مصري يواصل التألق مع كليرمونت سان جاك الفرنسي