بالفوز على فاركو.. بيراميدز يواصل الزحف نحو صدارة الدوري المصري

كتب : محمد القرش

07:19 م 21/10/2025
انتهت مباراة بيراميدز وفاركو التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وفاز الفريق السماوي على نظيره البرتقالي بثنائية دون رد، حيث افتتح فيستون ماييلي التسجيل لبيراميدز في الدقيقة 23، قبل أن يسجل مصطفى فتحي هدف تأكيد الانتصار بالدقيقة 57.

وواصل بيراميدز الزحف إلى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث رفع رصيده للنقطة 17 محتلا المركز السادس.

ويحتل سيراميكا كليوباترا صدارة جدول الترتيب برصيد 20 نقطة من 10 مواجهات، لكن فريق بيراميدز لم يخض سوى 8 مواجهات بسبب لقاءات البطولات الدولية.

ويخوض النادي الأهلي مباراته الـ 10 بالدوري المصري ضد الاتحاد السكندري غدا الأربعاء، حيث يسعى للفوز من أجل الوصول للنقطة 21.

بيراميدز ضد فاركو الأهرام ضد فاركو الدوري المصري نادي بيراميدز الدوري المصري الممتاز فاركو

