ثلاثي الزمالك ينتظمون في تدريبات الفريق الجماعية

كتب : هند عواد

06:46 م 21/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    دونجا
  • عرض 6 صورة
    عدي الدباغ 1
  • عرض 6 صورة
    عدي الدباغ
  • عرض 6 صورة
    عبدالله السعيد 1
  • عرض 6 صورة
    عبدالله السعيد

انتظم الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، والتي أقيمت اليوم على ستاد الكلية الحربية، ضمن استعدادات الفريق لمباراة ديكيداها الصومالي، في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأتي ذلك بعدما تماثل عدي الدباغ للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة، وأبعدته عن الفريق في الفترة الماضية .

وفي نفس الوقت شارك عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية بعدما منحهما الجهاز الفني راحة في لقاء الذهاب.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي، في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد السلام، في مباراة إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الأبيض بنتيجة 6-0.

