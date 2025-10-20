مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

فالنسيا

الأهلي يعلن رسميًا غياب ثنائي فريقه أمام الاتحاد السكندري

كتب : مصراوي

07:14 م 20/10/2025
قال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المحترف المغربي بصفوفهم أشرف داري سيخضع لأشعة طبية جديدة للاطمئنان على حالته على إثرها سيتم تحديد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية.

وأوضح جاب الله، عبر تصريحات أوردها الموقع الرسمي للأهلي اليوم الإثنين، أن كريم فؤاد يواصل تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، تمهيدًا للعودة الكاملة للمشاركة في المران الجماعي خلال الفترة القادمة وتجهيزه للتواجد في المباريات الرسمية.

ويغيب أشرف داري وكريم فؤاد عن مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري المقبلة على أن يتم تقييم حالتيهما الطبية بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد

الأهلي من المقرر أن يستضيف نظيره الاتحاد السكندري عند الخامسة عصر يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري المصري.

ترتيب الأهلي في الدوري

الاتحاد السكندري يدخل المباراة في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، فيما يحتل فريق الأهلي المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

