مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

سيراميكا كليوباترا: لم نمنع القندوسي من الانتقال للزمالك

كتب : محمد خيري

04:40 م 20/10/2025

اللاعب الجزائري أحمد القندوسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، على تصدر فريقه جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، عقب الفوز بالأمس على فريق طلائع الجيش بهدفين نظيفين.

وقال البطاوي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "صدارة جدول ترتيب الدوري تمنحنا الثقة ونسعى لتثبيت أقدامنا علي القمة".

وأضاف البطاوي: "علي ماهر المدير الفني للفريق لا يشبع من الطموح وهذا الأمر اثر ايجابياً على نتائج الفريق في المباريات الماضية من بطولة الدوري الممتاز".

وتابع: "علي ماهر يعمل 18 ساعة يوميا مع الفريق، وهذا الأمر يمنح لاعبي سيراميكا كليوباترا حافز كبير من أجل مواصلة الانتصارات في الدوري الممتاز".

وأختتم تصريحاته: "أحمد القندوسي لاعب مميز وقدم مستويات رائعة مع سيراميكا كليوباترا لكنه خارج حساباتنا ولا نسعي للتعاقد معاه، وعلاقتنا جيدة بالزمالك ولم نمنع القندوسي من الانتقال للأبيض".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

القندوسي أحمد القندوسي سيراميكا كليوباترا الزمالك أخبار الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

هدوء مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزات قياسية.. فما الأسباب؟
نقابة القطاع الخاص تطالب بمراجعة الحد الأدنى للأجور كل 6 أشهر
قرار رسمي من الحكومة بشأن مهلة التصالح على مخالفات البناء
زخم الأموال الساخنة.. مصر تجمع 91% من مستهدف الدين المحلي السنوي في 3 أشهر فقط