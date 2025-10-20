حرص البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، على تهنئة مساعده السابق محمد وهبي بعد تتويجه بمونديال الشباب مع المغرب.

وقاد محمد وهبي منتخب المغرب للشباب، تحت 20 عامًا للتتويج بلقب كأس العالم للشباب، عقب الفوز على الأرجنتين بهدفين دون رد، أمس الأحد.

ونشر فيريرا صورة منتخب المغرب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وكتب: "أنتم تستحقونها عن جدارة".

جدير بالذكر، أن محمد وهبة عمل من قبل مدربا مساعدا للبلجيكي يانيك فيريرا، عندما كان مدربا في الدوري البلجيكي، والدوري السعودي مع نادي الفتح.

وتوج المنتخب المغربي ببطولة العالم للشباب، بفوزه على الأرجنتين، بهدفين من دون رد في المباراة النهائية على ملعب "تشيلي الوطني" في تشيلي، في إنجاز مغربي وعربي غير مسبوق، بحسب سكاي نيوز.

