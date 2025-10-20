مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

"لسه بدري عشان يوصل لزيزو".. بشير التابعي يوجه رسالة نارية بشأن بيزيرا

كتب : محمد خيري

10:38 ص 20/10/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 11 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 11 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 11 صورة
    خوان بيزيرا
  • عرض 11 صورة
    خوان بيزيرا
  • عرض 11 صورة
    خوان بيزيرا
  • عرض 11 صورة
    خوان بيزيرا (2)
  • عرض 11 صورة
    خوان بيزيرا (4)
  • عرض 11 صورة
    خوان بيزيرا (1)
  • عرض 11 صورة
    خوان بيزيرا (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد بشير التابعي، لاعب نادي الزمالك السابق، أنه من المبكر الحكم على مستواه خوان بيزيرا، لاعب القلعة البيضاء، مشيرًا أنه من المبكر القول أن ملأ فراغ رحيل أحمد مصطفى زيزو.

وقال التابعي ، في تصريحات تلفزيونية على قناة "cbc": "لسه بدري على الحكم على مستوى بيزيرا، وهو لاعب جيد ومؤثر ولكنه لم يملأ فراغ زيزو في الزمالك".

وتابع: "لاعبو البرازيل المميزين أغلبهم قصار القامة، و بيزيرا سيظهر مع الزمالك عندما يكون هناك لاعبين بجواره تساعده".

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره ديكيداها الصومالي بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيزيرا خوان بيزيرا الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب في مصر يعود للانخفاض ببداية تعاملات اليوم
تحذير من الشبورة وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى السبت المقبل