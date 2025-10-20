"لسه بدري عشان يوصل لزيزو".. بشير التابعي يوجه رسالة نارية بشأن بيزيرا

أكد بشير التابعي، لاعب نادي الزمالك السابق، أنه من المبكر الحكم على مستواه خوان بيزيرا، لاعب القلعة البيضاء، مشيرًا أنه من المبكر القول أن ملأ فراغ رحيل أحمد مصطفى زيزو.

وقال التابعي ، في تصريحات تلفزيونية على قناة "cbc": "لسه بدري على الحكم على مستوى بيزيرا، وهو لاعب جيد ومؤثر ولكنه لم يملأ فراغ زيزو في الزمالك".

وتابع: "لاعبو البرازيل المميزين أغلبهم قصار القامة، و بيزيرا سيظهر مع الزمالك عندما يكون هناك لاعبين بجواره تساعده".

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره ديكيداها الصومالي بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.