بكاء زوجة على زين بعد سقوطه أرضًا في مونديال اليد (فيديو)

شهدت مباراة برشلونة وفيزبريم المجري في نهائي مونديال اليد، مشهدًا مؤثرًا للاعب المصري على زين وأسرته، وذلك خلال اللقاء الذي أقيم مساء الخميس.

وتعرض على زين لاعب فريق فيزبريم المجري للسقوط أرضًا بعد التدخل من قبل لاعبو برشلونة، وظل مطروحًا لدقائق على الأرض لقوة السقوط.

في المدرجات، ازدادت دقات القلوب من زوجته التي كانت تتواجد لدعمه في المباراة النهائية، حيث انهمرت في البكاء وسط مواساة من يجاورها.

وتُوّج فريق كرة اليد بنادي برشلونة الإسباني بلقب بطولة العالم للأندية "السوبر جلوب"، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر 2025.

وجاء تتويج الفريق الكتالوني بعد فوزه المثير على فيزبريم المجري في المباراة النهائية، التي امتدت إلى وقت إضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، قبل أن يحسم برشلونة اللقاء بنتيجة 31-30، في واحدة من أكثر المباريات ندية وإثارة في البطولة.