6 صور من ملعب الحارس الراحل محمد أبو النجا بونجا في وادي دجلة

كتب : نهي خورشيد

07:50 م 02/10/2025
    ملعب الراحل محمد أبو النجا بونجا 4_4
    ملعب الراحل محمد أبو النجا بونجا 3_3
    ملعب الراحل محمد أبو النجا بونجا_6
    ملعب الراحل محمد أبو النجا بونجا 5_5
    ملعب الراحل محمد أبو النجا بونجا 2_2

كتب - نهى خورشيد

شارك أيمن كوارشي المدير الإداري، لنادي وادي دجلة صور من ملعب حارس الفريق الأول لكرة القدم الراحل محمد أبو النجا بونجا.

ونشر كوارشي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صور من إنهاء تجهيز ملعب بونجا، والذي أعلن عن انشائه رئيس النادي المهندس ماجد سامي عقب وفاة اللاعب.

وكان بونجا توفي شهر أغسطس الماضي، أصيب بإلتهاب حاد في الكبد، أدى إلى نقله إلى العناية المركزة.

وفي سياق متصل، يحتل الفريق الكروي بنادي وادي دجلة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة متساوياً مع الأهلي والمصري البورسعيدي.

