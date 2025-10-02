6 صور من ملعب الحارس الراحل محمد أبو النجا بونجا في وادي دجلة

ناصر منسي ينشر رسالة غامضة.. "عسى في الأمر خيرًا"

كتب - نهى خورشيد

شارك أيمن كوارشي المدير الإداري، لنادي وادي دجلة صور من ملعب حارس الفريق الأول لكرة القدم الراحل محمد أبو النجا بونجا.

ونشر كوارشي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صور من إنهاء تجهيز ملعب بونجا، والذي أعلن عن انشائه رئيس النادي المهندس ماجد سامي عقب وفاة اللاعب.

وكان بونجا توفي شهر أغسطس الماضي، أصيب بإلتهاب حاد في الكبد، أدى إلى نقله إلى العناية المركزة.

وفي سياق متصل، يحتل الفريق الكروي بنادي وادي دجلة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة متساوياً مع الأهلي والمصري البورسعيدي.