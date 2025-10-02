كشف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قائمته لخوض انتخابات النادي المقبلة، التي تُقام يومي 30 و31 أكتوبر الحالي.

وضمت القائمة كل من:

نائب الرئيس: ياسين منصور

أمين الصندوق: خالد مرتجي

أعضاء فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال

أعضاء تحت السن: إبراهيم العامري - روايدا هشام

من هم أفراد قائمة الخطيب لانتخابات الأهلي؟

شهدت قائمة محمود الخطيب وجود عناصر جديدة، وهم: ياسين منصور، سيد عبد الحفيظ، أحمد حسام عوض، حازم هلال، إبراهيم العامري، روايدا هشام.

ياسين منصور

تخرج رجل الأعمال ياسين منصور من جامعة جورج واشنطن عام 1982، بدرجة البكالوريوس في الإدارة المالية، وبدأ مسيرته المهنية بإنشاء مجموعة منصور، التي تضم عدة شركات وتعمل في قطاعات متعددة، أبرزها المعدات الصناعية، والمطاعم، والصناعات الغذائية.

وتقلد ياسين منصور عدة مناصب قيادية، من بينها: رئيس مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر، ورئيس شركة سانت جوبان مصر، وعضو مجلس إدارة شركة الحياة التجارية للتأمين.

وسبق لياسين منصور رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم، خلال الفترة من 2021 حتى 2023، قبل أن يتقدم باستقالته.

سيد عبد الحفيظ

كان سيد عبد الحفيظ من ضمن أبرز لاعبي الأهلي خلال الفترة من 1996 حتى اعتزاله عام 2006، وحقق العديد من البطولات، أبرزها الدوري المصري 6 مرات ولقب دوري أبطال إفريقيا.

وفي عام 2015، تولى سيد عبد الحفيظ منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، خلفًا لعلاء عبد الصادق، واستمر مع الفريق لمدة 8 مواسم، حتى رحل عام 2023.

أحمد حسام عوض

يشغل أحمد حسام عوض منصب عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم منذ عام 2022، وسبق له أن شارك في ماجستير تنظيم الأحداث الرياضية بجامعة SDA BOCCONI، وهي واحدة من أكبر جامعات الإدارة في العالم، وفقًا لما أعلنه الأهلي في بيان رسمي.

وتسبب قرار تعيين أحمد حسام عوض كعضو مجلس إدارة في شركة الأهلي لكرة القدم، في إثارة الجدل بين جماهير الأحمر آنذاك، بسبب تهنئة عضو مجلس إدارة الزمالك السابق له.

وكتب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك آنذاك، على موقع التغريدات "إكس": "مبروك لصديقي أحمد حسام عوض تعيينه عضوًا بمجلس إدارة شركة الأهلي للكرة".

حازم هلال

يُعد حازم هلال أحد الوجوه الجديدة في قائمة محمود الخطيب، ودرس هلال الهندسة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعمل في مجال الإدارة والتطوير العقاري والرياضي.

ووفقًا لما ذكره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، شغل حازم هلال منصب الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم العقارية، وكذلك منصب نائب رئيس شركة الأهلي للمنشآت الرياضية.

إبراهيم العامري

انضم إبراهيم العامري إلى قائمة المرشحين لمجلس إدارة النادي الأهلي، بناءً على قرار من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، وفقًا لما ذكره مصدر لمصراوي.

وهو نجل الراحل الوزير العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي توفي في يناير 2024.

روايدا هشام

تُعتبر روايدا هشام أحدث العناصر الشابة المنضمة إلى قائمة محمود الخطيب لانتخابات الأهلي المقبلة، وتُعد روايدا إحدى لاعبات قطاع السباحة في النادي الأهلي ومنتخب مصر.