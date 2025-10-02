مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

البرازيل - شباب

1 2
02:00

المغرب - الشباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

ماجديبورج

25 14
17:15

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

فيزبريم

- -
20:00

برشلونة

الدوري الأوروبي

روما

- -
19:45

ليل

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
19:45

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

فنربخشة

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
22:00

أستون فيلا

الزمالك ينهي مشاركته ببطولة العالم لليد في المركز الخامس

كتب : محمد خيري

04:55 م 02/10/2025

كرة يد الزمالك

أنهى نادي الزمالك المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد 2025، بالحصول على المركز الخامس.

وخاض فريق الزمالك المباراة الأخيرة اليوم مع الشارقة الإماراتي، على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، لتحديد المركز الخامس.

وتعادل الفريق الأبيض مع الشارقة بنتيجة 28-28، ليحصد المركز الخامس على حساب الشارقة الإماراتي.

الزمالك يتفوق على الشارقة الإماراتي وكان لا بد أن يخسر بفارق 3 أهداف، حتى يلجأ الفريقين إلى الرميات الجزائية، لتحديد المركز الخامس لكنه نجح في إنهاء المباراة بالتعادل.

الزمالك يد الزمالك بطولة العالم لكرة اليد فريق يد الزمالك

