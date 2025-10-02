الزمالك ينهي مشاركته ببطولة العالم لليد في المركز الخامس

أنهى نادي الزمالك المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد 2025، بالحصول على المركز الخامس.

وخاض فريق الزمالك المباراة الأخيرة اليوم مع الشارقة الإماراتي، على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، لتحديد المركز الخامس.

وتعادل الفريق الأبيض مع الشارقة بنتيجة 28-28، ليحصد المركز الخامس على حساب الشارقة الإماراتي.

الزمالك يتفوق على الشارقة الإماراتي وكان لا بد أن يخسر بفارق 3 أهداف، حتى يلجأ الفريقين إلى الرميات الجزائية، لتحديد المركز الخامس لكنه نجح في إنهاء المباراة بالتعادل.