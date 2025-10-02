مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

البرازيل - شباب

1 2
02:00

المغرب - الشباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

ماجديبورج

- -
17:15

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

فيزبريم

- -
20:00

برشلونة

الدوري الأوروبي

روما

- -
19:45

ليل

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
19:45

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

فنربخشة

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
22:00

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق لمحمد الدماطي بعد ترشحه لانتخابات الأهلي

كتب : هند عواد

02:06 م 02/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد الدماطي
  • عرض 9 صورة
    محمد الدماطي من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة_1
  • عرض 9 صورة
    رئيس دومتي محمد الدماطي
  • عرض 9 صورة
    محمد الدماطي
  • عرض 9 صورة
    محمد الدماطي
  • عرض 9 صورة
    محمد الدماطي
  • عرض 9 صورة
    محمد الدماطي
  • عرض 9 صورة
    محمد الدماطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على وجوده في قائمة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، لخوض انتخابات النادي المقبلة.

وأعلن محمود الخطيب قائمته لخوض انتخابات النادي المقبلة، التي تُقام يومي 30 و31 أكتوبر الحالي، وضمت كل من: ياسين منصور نائبًا، وخالد مرتجي أمين صندوق، وفي عضوية فوق السن: طارق قنديل، ومحمد الغزاوي، ومحمد الدماطي، ومحمد الجارحي، وسيد عبد الحفيظ، وأحمد حسام عوض، وحازم هلال، وفي عضوية تحت السن: إبراهيم العامري ورويدا هشام.

وكتب الدماطي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نويت الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي دورة 2025-2029، على قائمة الكابتن محمود الخطيب، آملين أن ننال رضا جماهير وأعضاء النادي العظيم".

وأضاف: "كل الشكر للكابتن محمود الخطيب صاحب فضل كبير عليّ بعد ربنا في وجودي جوه منظومة النادي الأهلي، حلم كبير من طفل أهلاوي متعصب عمره ما كان حتى عضو جمعية عمومية، لحد ما كبر وعمل عضويته لنفسه، ومكنش عارف الطريق بدايته منين، وكل التوفيق لزملائي في القائمة، القدامى والجدد، لتلبية طموحات الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية الكرام".

اقرأ أيضًا:

الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية

تقديم شكوى؟.. أول رد من والد خوان بيزيرا على تصرف حسين الشحات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد الدماطي الأهلي الخطيب انتخابات الأهلي قائمة الخطيب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مستوى قياسي جديد.. قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات
الدولار يواصل خسائره ويهبط 12 قرشا بمنتصف تعاملات اليوم
محمود سعد: أول مرة أصبغ شعري.. وهذا رأيي في لبس الحلق للرجال والبوتكس والفيللر - فيديو
رغم شحنه ووجود رصيد.. أسباب قطع الكهرباء فجأة عن العداد مسبق الدفع