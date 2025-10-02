أول تعليق لمحمد الدماطي بعد ترشحه لانتخابات الأهلي

علق محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على وجوده في قائمة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، لخوض انتخابات النادي المقبلة.

وأعلن محمود الخطيب قائمته لخوض انتخابات النادي المقبلة، التي تُقام يومي 30 و31 أكتوبر الحالي، وضمت كل من: ياسين منصور نائبًا، وخالد مرتجي أمين صندوق، وفي عضوية فوق السن: طارق قنديل، ومحمد الغزاوي، ومحمد الدماطي، ومحمد الجارحي، وسيد عبد الحفيظ، وأحمد حسام عوض، وحازم هلال، وفي عضوية تحت السن: إبراهيم العامري ورويدا هشام.

وكتب الدماطي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نويت الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي دورة 2025-2029، على قائمة الكابتن محمود الخطيب، آملين أن ننال رضا جماهير وأعضاء النادي العظيم".

وأضاف: "كل الشكر للكابتن محمود الخطيب صاحب فضل كبير عليّ بعد ربنا في وجودي جوه منظومة النادي الأهلي، حلم كبير من طفل أهلاوي متعصب عمره ما كان حتى عضو جمعية عمومية، لحد ما كبر وعمل عضويته لنفسه، ومكنش عارف الطريق بدايته منين، وكل التوفيق لزملائي في القائمة، القدامى والجدد، لتلبية طموحات الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية الكرام".

