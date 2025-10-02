عائق السن وتألق النحاس.. شوبير يكشف مستجدات مدرب الأهلي الجديد

قائمة الخطيب تقترب من الفوز بالتزكية في انتخابات الأهلي المقبلة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مستجدات المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي تمت إقالته بسبب تراجع النتائج.

وقال شوبير في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "عماد النحاس يثبت أقدامه مع كل فوز، وهو ما يدفع الإدارة للتريث قبل الإعلان عن اسم المدرب الجديد".

وأضاف: "الأهلي كان قريبًا من التعاقد مع مدير فني في ثلاث مناسبات، إلا أن المفاوضات لم تكتمل، أبرزهم الدنماركي توماس توماسبيرج الذي فضل الانتقال إلى الدوري البولندي، مما أعاد الملف إلى نقطة البداية".

واختتم شوبير: "إدارة الأهلي قررت عدم الاستعدال، ويتابع أسامة هلال الملف، كما طرح اسم المدرب التركي فاتح تريم لتولي تدريب الأهلي، لكنه استبعد بسبب كبر السن، كذلك البرتغالي وبرونو لاج وآخرين، لكن القرار النهائي ما زال مؤجلًا حتى تتضح الصورة الكامل".

