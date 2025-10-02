أول رد رسمي من البنك الأهلي حول عودة الرمادي لتدريب الزمالك

تحدث اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك مع المدرب أيمن الرمادي للعودة لتدريب الفارس الأبيض، في ظل تراجع أداء الفريق تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

وقال أشرف نصار في تصريحات لبرنامج ستاد المحور: "عودة أيمن الرمادي لتدريب نادي الزمالك والرحيل عن البنك الأهلي، موضوع لا أساس له من الصحة مطلقاً".

واختتم تصريحاته: "أول مرة أسمع هذا الكلام وهو نسج من الخيال، المدرب مستمر مع البنك وسعيد داخل النادي".

وخسر الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 1-2 في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي ليتجمد رصيد الأبيض عند النقطة 17 في صدارة ترتيب الدوري الممتاز، بينما رفع المارد الأحمر رصيده إلى النقطة 15 في المركز الثالث.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم السبت المقبلة، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد هيئة قناة السويس.