كأس العالم تحت 20 عاما

البرازيل - شباب

1 2
02:00

المغرب - الشباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

ماجديبورج

- -
17:15

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

فيزبريم

- -
20:00

برشلونة

الدوري الأوروبي

روما

- -
19:45

ليل

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
19:45

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

فنربخشة

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
22:00

أستون فيلا

أول رد رسمي من البنك الأهلي حول عودة الرمادي لتدريب الزمالك

كتب : محمد خيري

10:44 ص 02/10/2025

أيمن الرمادي

تحدث اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك مع المدرب أيمن الرمادي للعودة لتدريب الفارس الأبيض، في ظل تراجع أداء الفريق تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

وقال أشرف نصار في تصريحات لبرنامج ستاد المحور: "عودة أيمن الرمادي لتدريب نادي الزمالك والرحيل عن البنك الأهلي، موضوع لا أساس له من الصحة مطلقاً".

واختتم تصريحاته: "أول مرة أسمع هذا الكلام وهو نسج من الخيال، المدرب مستمر مع البنك وسعيد داخل النادي".

وخسر الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 1-2 في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي ليتجمد رصيد الأبيض عند النقطة 17 في صدارة ترتيب الدوري الممتاز، بينما رفع المارد الأحمر رصيده إلى النقطة 15 في المركز الثالث.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم السبت المقبلة، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد هيئة قناة السويس.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك البنك الأهلي أيمن الرمادي

