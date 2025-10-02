تقديم شكوى؟.. أول رد من والد خوان بيزيرا على تصرف حسين الشحات

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث رينان بيزيرا، والد اللاعب البرازيلى خوان ألفينا، المحترف ضمن صفوف نادي الزمالك، عن واقعة نجله مع حسين الشحات التي شهدتها مباراة القمة الأخيرة.

وقال والد خوان الفينا لاعب الزمالك عبر قناة اون سبورت مساء الأربعاء: "حسين الشحات لاعب الأهلي حاول استفزاز خوان في الملعب خلال مباراة القمة، ولكنه لم ينجح".

وواصل:" لن نقدم أي بلاغات ضد أحد أو تقديم شكوى في أحد، وكذلك لم نغضب من حسين فهذا جزء من كرة القدم.

وتابع: "خوان يتمتع بعقل سليم رغم صغر سنه، ولا توجد لدينا أزمات.

واختتم تصريحاته: "أشكر الجماهير علي لطفها وصبرها مع خوان، وأتمنى أن يوفق في جميع المباريات وأن يحقق الانتصارات.