كشف وليد خليل رئيس نادي غزل المحلة، حقيقة شكوى النادي للأهلي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على حقوقهم بشأن إمام عاشور نجم المارد الأحمر.

وقال خليل في تصريحات عبر برنامج "الكلاسيكو": "علاقتنا مع النادي الأهلي كويسة، لكن لينا 96 ألف دولار من 5 شهور من قيمة مشاركة إمام عاشور مع الفريق".

وأضاف: "لم نشكو الأهلي لكن قدمنا للاتحاد الدولي ما يفيد بعدد مبارياته في الأهلي والزمالك".

وواصل: "مستحقاتنا من الأهلي وأيضاً الزمالك وده حقنا، وطلع فيه قرار من 7 شهور، والمحامي الخاص بنا أبلغنا بالقرار لكن المبالغ لم تدخل حساب النادي حتى هذه اللحظة".

وزاد: "محمود الخطيب تواصل معنا من أجل ضم محمود صلاح، لكن المفاوضات توقفت".

واختتم: "محمود صلاح من ناشئين المحلة، وهناك 6 لاعبين من ناشئين المحلة يلعبون في الفريق الأول وهذا هو هدفنا تواجد عدد كبير من الناشئين في الفريق الأول".